Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm - Geldbörse aus Pkw gestohlen

Belm (ots)

In der Straße Farnbrink machten sich Unbekannte zwischen Montagabend (21.30 Uhr) und Dienstagmittag (12.55 Uhr) an einem schwarzen Ford Mondeo zu schaffen. Aus dem Auto, das vor einem Wohnhaus abgestellt worden war, stahlen die Täter ein längliches, braunes Damen-Portemonnaie (Lederoptik) samt Inhalt. Hinweis zu dem Diebstahl nimmt die Polizei in Belm entgegen, Telefon 05406/807790.

