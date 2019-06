Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfall

Drei Verletzte bei Zusammenstoß zwischen PKW und Tanklastwagen

Geldern (ots)

Am Montag (3. Juni 2019) gegen 16.15 Uhr fuhr ein 72-jähriger Mann aus Geldern in einem Mercedes S-Klasse auf der Straße Am Holländer See in Richtung Krefelder Straße. Auf dem Beifahrersitz saß eine 63-jährige Frau und auf der Rückbank ein 27-jähriger Mann, beide ebenfalls aus Geldern. Rund 30 Meter hinter dem Wohnmobilstellplatz geriet der 72-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Tanklastwagen zusammen, in dem ein 35-Jähriger Mann aus Kevelaer in Richtung B9 unterwegs war. Die 63-jährige Beifahrerin verletzte sich schwer und der 27-Jährige leicht. Beide wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der 72-jährige Mercedesfahrer verletzte sich leicht und hielt eine ärztliche Behandlung für nicht erforderlich. Der 35-jährige Fahrer des Tanklastwagens blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Auflieger des Tanklastwagens blieb auf den ersten Blick unbeschädigt. Da aus dem Mercedes Betriebsstoffe ausliefen, musste die Fahrbahn gereinigt werden. Die Unfallstelle war für rund drei Stunden gesperrt. Polizeibeamte leiteten den Verkehr ab. (ME)

