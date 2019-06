Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Verkehrsunfall auf der Rheinbrücke

Drei schwer Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Emmerich (ots)

Am Montag (3. Juni 2019) gegen 16.55 Uhr fuhr ein 25-jähriger Mann aus Emmerich in einem Renault Laguna auf der Bundesstraße 220 in Richtung Emmerich. Auf der Rheinbrücke geriet der 25-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er frontal mit einem Opel Karl zusammen. In dem Opel war ein 57-jähriger Mann aus Kleve auf der B220 in Richtung Kleve unterwegs. Als Beifahrer saß ein 44-jähriger Mann aus Kleve im Fahrzeug. Die drei Männer verletzten sich bei dem Zusammenstoß schwer. Sie wurden mit Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Rheinbrücke Emmerich war bis etwa 17.45 Uhr zur Versorgung der Verletzten, zur Bergung der Fahrzeuge und zur Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt. Polizeibeamte leiteten den Verkehr ab. (ME)

