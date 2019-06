Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Verkehrsunfall

17-jähriger Radfahrer bei Zusammenstoß mit PKW schwer verletzt

Issum (ots)

Am Sonntag (2. Juni 2019) gegen 18.00 Uhr war ein 17-jähriger Radfahrer aus Kempen auf dem Heideweg unterwegs. Als er nach links in den Strohweg abbog, stieß er mit einem von links kommenden Opel Mokka zusammen. In dem Opel fuhr eine 56-jährige Frau aus Sonsbeck auf dem Strohweg in Richtung Bundesstraße 58. Der 17-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. An der Einmündung Strohweg/Heideweg gilt die Vorfahrtsregel "Rechts vor links". (ME)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell