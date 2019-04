Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Baugerät entwendet

Schemmerberg (ots)

Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum vom 30.03.2019- 19:40 Uhr bis 31.03.2019 - 07:40 Uhr von einer Baustelle an den Bahngleisen, auf Höhe Schemmerberg, ein dort abgestelltes Starkstromaggregat im Gesamtwert von etwa 1.000 EUR entwendet. Das Baugerät war mittels eines Stahlseiles an dem Gleiskörper angeschlossen. Aufgrund der Größe und des Gewichts des Aggregates wird nach derzeitigem Ermittlungsstand davon ausgegangen, dass der Abtransport durch mehrere Personen und unter Zuhilfenahme eines Kraftfahrzeuges erfolgte. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer +49731140870 entgegengenommen.

