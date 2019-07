Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Auseinandersetzung vor einer Bar - ein Leichtverletzter

Freiburg (ots)

Zu einem handfesten Streit kam es am Freitag, 19.07.19, gegen 03 Uhr, in der Rheinfelder Innenstadt. Nach der Schließung einer Bar soll es vor dieser zunächst zu Beleidigungen zwischen zwei Männern gekommen sein. Im Anschluss kam es dann zur körperlichen Auseinandersetzung, wobei auch eine Bierflasche eingesetzt worden sein soll. Nach bisherigen Erkenntnissen soll sich anschließend noch ein Mann eingemischt haben, der auf einen am Boden liegenden Mann eingetreten haben soll. Der 33 Jährige wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Die beiden anderen Männer entfernten sich. Das Polizeirevier Rheinfelden hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

Kj

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell