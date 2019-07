Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Festplatte gelöscht - Ermittlungen wegen unerlaubter Abfallentsorgung

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 18.07.19, gegen 22.15 Uhr, wurde von einem Spielplatz in der Brühlstraße gemeldet, dass dort ein abgestellter PC brennen würde. Tatsächlich konnten Polizeibeamte auf dem Spielplatz einen rauchenden Computer auffinden, der durch einen anwesenden Zeugen bereits gelöscht worden war. Vermutlich hatte ein bislang Unbekannter seinen PC auf dem Sandplatz des Spielplatzes entsorgt und in Brand gesetzt. Sachschaden entstand, außer am Computer selbst, nicht. Die Ermittlungen zum Verursacher dauern an.

Kj

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell