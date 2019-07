Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Stühlinger: 5. Meldung zu "41-jähriger Mann durch Schuss schwer verletzt" - Tatzeit: 29. Juli 2018 - Dringend Tatverdächtiger ermittelt und in Untersuchungshaft genommen

Freiburg (ots)

STADTKREIS FREIBURG

Knapp ein Jahr nach den Schüssen auf einen 41-jährigen albanischen Staatsangehörigen in der Ferdinand-Weiß-Straße gelang es einer Ermittlungsgruppe der Freiburger Kriminalpolizei einen 31-jährigen Landsmann des Opfers als dringend Tatverdächtigen zu ermitteln.

Der Mann war bereits am 21. Mai 2019 in anderer Sache festgenommen worden. Nach den weiterführenden Ermittlungen der Kriminalpolizei Freiburg erließ ein Richter am 8. Juli 2019 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg Haftbefehl wegen versuchten Totschlags. Der 31-jährige befindet sich in Untersuchungshaft.

Nach den bisherigen Ermittlungen gab der Tatverdächtige seinerzeit zwei Schüsse ab, wovon einer den 41-Jährigen schwer verletzte. Dem Vorfall war offenbar ein Streit der beiden Albaner vorausgegangen, bei dem es mutmaßlich um Drogengeschäfte ging.

Die Ermittlungen der Kripo Freiburg dauern an.

Stand: 19.7.2019

wr

Bisherige Meldungen aus dem Jahr 2018:

4. Meldung:

Freiburg-Stühlinger: +++ 4. Meldung zu "41-jähriger Mann durch Schuss schwer verletzt" - Kripo sucht mögliches Zeugen-Paar +++

Die Ermittlungen der Ermittlungsgruppe ergaben einen weiteren Hinweis auf mögliche Zeugen.

Im Zeitraum der Tat - 29.07.2018, 13:45 Uhr - befand sich kurzzeitig ein junges Pärchen im Bereich der Tatörtlichkeit, das möglicherweise Angaben zum Tatgeschehen machen kann. Die junge Frau habe auffällig rote, schulterlange Haare gehabt. Diese und weitere mögliche Zeugen werden deshalb gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Freiburg, Tel. 0761/882-5777, in Verbindung zu setzen.

Stand: 03.08.2018 / 14:00 Uhr

lr

3. Meldung:

Freiburg-Stühlinger: +++ 3. Meldung zu "41-jähriger Mann durch Schuss schwer verletzt" - Kripo sucht "Bolzplatz-Zeugen" +++

Nach Erkenntnissen der bei der Kripo Freiburg eingerichteten "Ermittlungsgruppe Unterführung" spielten zur Tatzeit (Sonntag, 29. Juli 2018, gegen 13.45 Uhr) mehrere Personen auf dem Bolzplatz im Bereich der Ferdinand-Weiß-Straße, bei der dortigen Bahnunterführung, Fußball. Diese Personen kommen für die Ermittler als Zeugen in Frage und werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0761/882-5777 bei der Polizei zu melden.

Noch immer unbekannt sind die Identität und der Aufenthaltsort des Tatverdächtigen, nach dem weiter gefahndet wird.

Stand: 31/07/2018 - 08.30 Uhr

wr

2. Meldung:

Freiburg-Stühlinger: +++ 2. Meldung zu "41-jähriger Mann durch Schuss schwer verletzt" - Tatverdächtiger noch immer auf der Flucht +++

Nach wie vor fahndet die Polizei nach dem bislang unbekannten Mann, der am Sonntagnachmittag, kurz vor 13.45 Uhr, in der Ferdinand-Weiß-Straße im Freiburger Stadtteil Stühlinger einen 41-jährigen albanischen Staatsangehörigen durch einen Schuss schwer verletzt hatte. Der Gesundheitszustand des 41-Jährigen gilt aktuell als stabil. Auf Grund von Zeugenaussagen und nach aktuellem Stand der Ermittlungen dürfte dem Geschehen ein Streit zwischen den beiden Männern vorausgegangen sein, wobei Motiv und Hintergründe noch unklar sind. Die Kripo Freiburg hat zur Aufklärung der näheren Umstände eine Ermittlungsgruppe gegründet und bittet weiter um Hinweise zum Tatgeschehen, zur Identität des dringend Tatverdächtigen sowie über dessen möglichen Verbleib. Unter der Telefonnummer 0761/882-5777 sind die Ermittler rund um die Uhr erreichbar.

Stand: 30/07/2018 - 11.30 Uhr

wr

1. Meldung:

Freiburg-Stühlinger: +++ 41-jähriger Mann durch Schuss schwer verletzt - Polizei fahndet nach unbekanntem Schützen und sucht Zeugen +++

Am Sonntagnachmittag (29. Juli 2018), kurz vor 13.45 Uhr, wurde die Polizei davon verständigt, dass in der Ferdinand-Weiß-Straße im Bereich der Bahnunterführung//Kleingartenanlage Schüsse gefallen und eine Person verletzt worden sei. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde ein 41-jähriger albanischer Staatsangehöriger beim Zusammentreffen mit einem bislang unbekannten Mann auf der Straße von einem Schuss getroffen und schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht und wird dort medizinisch versorgt. Der dringend Tatverdächtige entfernte sich offenbar mit einem Fahrrad in Richtung Kleingartenanlage.

Der mutmaßliche Schütze wird wie folgt beschrieben:

Etwa 30 Jahre alt, normale Statur, dunkle kurze Haare, kein Bart. Bekleidet war er mit einer langen Jeanshose, blau oder schwarz, und einem dunklen T-Shirt oder Hemd ohne Aufdruck. Er führte vermutlich eine Umhängetasche mit sich.

Die Polizei fahndet nach dem bislang Unbekannten.

Die Kripo Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen, wobei es noch keine Erkenntnisse zu den Hintergründen des Geschehens gibt. Die Ermittler suchen Zeugen des Vorfalls und bitten, sich unter der Telefonnummer 0761/882-5777 (rund um die Uhr besetzt) zu melden.

Stand: 29/07/2018 - 16.30 Uhr

wr

