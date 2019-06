Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 27.06.2019. Täter beschädigten in Salzgitter Thiede ein Vereinsheim.

Salzgitter (ots)

Salzgitter, Thiede, Breslauer Straße, 25.06.2019, 17:30 Uhr-26.06.2019, 16:00 Uhr.

Die Täter zerstörten eine äußere Fensterscheibe eines Vereinsheimes und verursachten hierdurch einen Schaden in Höhe von 200 Euro. Die Täter gelangten nicht in das Haus. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lebenstedt unter der Telefonnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

