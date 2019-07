Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim: Pedelec-Fahrer stürzt nach Kollision

Teningen: Ruhestörung führt zur Körperverletzung

LANDKREIS EMMENDINGEN - (2 Meldungen) -

Herbolzheim: Pedelec-Fahrer stürzt nach Kollision

Am Donnerstagvormittag, kurz vor 09.45 Uhr, übersah eine Autofahrerin an der Einmündung "Am Anger/Schwimmbadstraße" einen 80-jährigen Pedelec-Fahrer, der durch diese Kollision stürzte und sich leicht am linken Arm verletzte.

Teningen: Ruhestörung führt zur Körperverletzung

Weil sich am Donnerstagabend, gegen 23.30 Uhr, ein Bewohner in der Emmendinger Straße in seiner Nachtruhe gestört fühlte, beschwerte er sich zunächst in aggressiver Weise bei den beiden Verursachern und beleidigte diese, so dass es zu einem Streit kam. Im weiteren Verlauf ergriff der Beschwerdeführer ein Küchenmesser und richtete dieses bedrohlich gegen einen der Ruhestörer. Im nun folgenden Gerangel wurden die Beteiligten leicht verletzt, Als die Polizei eintraf, hatten sich die Gemüter wieder beruhigt. Die Polizei ermittelt dennoch..

