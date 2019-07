Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Unfallflucht mit Sachschaden - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Zu einem Unfall der sich am Mittwoch, 17.07.19, gegen 07 Uhr, "An der Wiese" ereignete, sucht die Polizei Zeugen. Ein BMW-Fahrer war im Begriff nach rechts auf einen Firmenparkplatz abzubiegen und verlangsamte seine Fahrt. Eine nachfolgende Autofahrerin erkannte dies offenbar zu spät und streifte beim Vorbeifahren den BMW. Trotz des Zusammenstoßes entfernte sich die Autofahrerin in Richtung Stadtmitte. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen VW mit Lörracher Zulassung gehandelt haben, der von einer Frau geführt wurde. Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622 66698-0, sucht Zeugen.



