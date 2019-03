Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Dieb verletzt Angestellte

Ludwigshafen (ots)

Am 21.03.2019 gegen 17:00 Uhr wurde ein Kunde von einer Mitarbeiterin eines Einkaufsmarktes in der Oderstraße gebeten, ihm den Inhalt seines Rucksacks zu zeigen. Als der Kunde dies verweigerte und sich entfernen wollte, packte sie seinen Rucksack. Als der Unbekannte daraufhin an seinem Rucksack zog, fiel die Mitarbeiterin zu Boden. Da sie den Rucksack trotzdem nicht losließ, zog der Unbekannte sie am Boden entlang. Nachdem sie weiterhin den Rucksack festhielt, gab der Unbekannte auf, ließ den Rucksack los und flüchtete. Die Mitarbeiterin verletzte sich. In dem Rucksack befanden sich über 20 Pakete Aufsteckbürsten für elektrische Zahnbürsten im Wert von über 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de entgegen.

