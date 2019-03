Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Falsche Dachdecker unterwegs

Ludwigshafen (ots)

Am 20.03.2019 gegen 10:00 Uhr klingelte ein unbekannter Mann bei einer 82-jährigen Frau in der Menzelstraße und gab an, dass er eine lose Dachziegel auf ihrem Dach gesehen habe. Er erklärte, er sei Dachdecker und bot an, dies zu reparieren. Als die 82-Jährige darauf einging, rief der Unbekannte einen angeblichen Kollegen an und bat ihn, zu dem Haus zu kommen. Als dieser kam, schickte er ihn mit der 82-Jährigen in den Keller, um Ersatzziegel zu holen. Im Keller lenkte der angebliche Kollege die Seniorin für eine längere Zeit ab. Als der angebliche Dachdecker die Arbeit beendet hatte, übergab die 82-Jährige ihm seinen Lohn. Am nächsten Tag bemerkte sie, dass aus ihrem Haus Schmuck in Höhe von mehreren tausend Euro gestohlen worden waren. Der eine Täter war zwischen 40 und 50 Jahre alt und circa 1,75 m groß. Er hatte eine kräftige Statur, dunkle kurze Haare und einen Kinnbart. Er trug dunkle Arbeitskleidung, Hosen mit Lederbesatz, Arbeitsschuhe sowie eine dunkle Jacke. Der andere Täter war zwischen 30 bis 40 Jahre alt, schlank und etwa 1,80 m groß. Er hatte dunkle Haare und die gleiche Arbeitskleidung wie der andere Täter an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Anke Buchholz

Telefon: 0621-963-1035

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell