Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Häusliche Gewalt Hintergrund für Polizeieinsatz

Georgsmarienhütte (ots)

In der Straße Unterbauerschaft kam es am Donnerstagmittag, gegen 12.35 Uhr, zu einem größeren Polizeieinsatz. Die Einsatzkräfte waren zu einer häuslichen Gewalt gerufen worden, bei der eine 29-jährige Frau schwer verletzt wurde. Die Frau wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, der mutmaßliche Täter (35 J.) ließ sich widerstandslos festnehmen. Die Ermittlungen zu Hintergründen der Tat dauern an.

