POL-PDKL: Scheiben an Grundschule beschädigt

Polizeidirektion Kaiserslautern

Scheiben an Grundschule beschädigt

Alsenz (Donnersbergkreis) (ots)

Am Mittwochabend wurden in der Straße Am Sportfeld auf der Rückseite der Grundschule mehrere Scheiben eingeworfen. Zeugen hörten ein Krachen und sahen dann drei Jungen, die sich vom Schulgelände in Richtung Bahnhof entfernten. Diese waren zwischen 10 und 12 Jahren alt und circa 155 cm groß. Einer davon war schwarz gekleidet und zu Fuß unterwegs, die anderen beiden waren sportlich gekleidet und sind mit dem Fahrrad gefahren. Insgesamt wurden vier Scheiben beschädigt. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu den drei Jungen unter der Telefonnummer 06361 / 917-0.

