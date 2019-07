Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Getankt ohne zu bezahlen

Lauterecken (ots)

Der Fahrer einer Crossmaschine hat am Montagabend an der ED-Tankstelle getankt und ist ohne zu zahlen davon gefahren. Um 21 Uhr hatte der vermutlich jugendliche Täter sein schwarz-orange-farbenes Zweirad für gerade mal 9 Euro aufgefüllt. Das angebrachte grüne Versicherungskennzeichen konnte nicht vollständig abgelesen werden. Hinweise zu dem jungen Zweiradfahrer bitte an die Polizeiinspektion Lauterecken unter Telefon-Nummer 06382 9110.

