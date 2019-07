Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht am Krankenhaus

Kusel (ots)

Am 30.07.2019, in der Zeit zwischen 07.10 Uhr und 16.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug einen ordnungsgemäß geparkten, grauen VW Golf vermutlich beim Ein- oder Ausparken an der linken Fahrzeugseite. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den von ihm verursachten Sachschaden zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer: 06381/919-0 oder Email: pikusel@polizei.rlp.de entgegen.

