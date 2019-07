Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Täter einer gefährlichen Körperverletzung gesucht

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am frühen Dienstagabend wurde ein 15-Jähriger in der Parkstraße von zwei ihm unbekannten männlichen Personen angegriffen. Einer der beiden hielt ihn von hinten fest, während der andere ihm zwei Schläge in den Rippen- und Nierenbereich verpasste. Beide Täter waren 17 bis 18 Jahre alt und circa 180 cm groß. Der schlagende Täter hatte eine dünne Statur und trug einen schwarzen Kapuzenpullover sowie graue Jogginghosen. Auf dem rechten Oberarm hatte er ein Tattoo, das einen knienden Soldaten mit einer Panzerfaust auf der Schulter zeigt, darüber befand sich der comicartige Schriftzug "BOOM". Der festhaltende Täter war von kräftiger Statur, hatte kurze blond gelockte Haare und war mit einem schwarzen Kapuzenpullover sowie schwarzen Jogginghosen bekleidet.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu den beiden Tätern unter der Telefonnummer 06361 / 917-0.

