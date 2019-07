Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Wohn- und Werkstattkomplex

Sankt Julian (ots)

In zwei Wohnobjekte und die anliegende Werkstatt ist in der Friedhofstraße eingebrochen worden. Die in dem Gebäudekomplex entstandene Schadenssumme für beschädigte Türen und gestohlenen diversen Gegenstände wird vorläufig auf 4.500 Euro geschätzt. Der Gesamtschaden ist noch nicht umfassend festgestellt. Die Tatzeit lag zwischen Sonntagmorgen und Montagmorgen. Die Polizeiinspektion Lauterecken bittet um Hinweisen zu Personen oder Fahrzeugen, welche in diesen Zeitraum in der Nähe der Friedhofstraße aufgefallen waren unter Telefon-Nummer 06382 9110.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell