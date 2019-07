Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Brand in einem Autoabstellraum

Vermutlich ein technischer Defekt ist die Ursache eines Feuers in einem Unterstellraum für PKW in der Talstraße. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen bevor ein Gebäudeschaden entstanden war. Am Montagmittag wollte einer der Mieter des Gebäudekomplexes einen PKW aus der Garage holen. Nachdem der nicht zugelassene Wagen nicht gestartet werden konnte verließen die beiden Männer die Halle. Als sie zurückkamen stand der PKW bereits in Flammen. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

