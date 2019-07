Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigungen durch Graffiti

Meisenheim (ots)

Katzen-, sogenannte "Pikachu" - Graffiti, sind in den letzten Tagen in der Lindenallee auf private und öffentliche Flächen aufgetragen worden. Die "Pokémon-Figuren wurden auf eine Hauswand gesprüht, auf ein Andreaskreuz und die Glasscheibe einer Bushaltestelle. Die Polizei in Lauterecken bittet um Hinweise zum genaueren Tatzeitraum und gegebenenfalls zu Personen, welche für die Sachbeschädigung in Frage kommen könnten, unter 06382 9110.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



