Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Versuchter Einbruch

Schönenberg-Kübelberg (ots)

In der Nacht von Montag 29.07.19 auf Dienstag 30.07.19 wurde durch Einschlagen einer Fensterscheibe versucht in einen Supermarkt in der Festwiesenstraße einzubrechen. Die Täter wurden vermutlich durch das Eintreffen eines Anlieferers gestört. Bereits am 15.07.19 wurde versucht in den Markt einzubrechen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer 06381/919-0 oder per Email an pikusel@polizei.rlp.de, entgegen.

