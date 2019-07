Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zwei Verletzte bei Arbeiten an Gasleitung

Rammelsbach (ots)

Am Morgen des 29.07.2019 wurden an einer Baustelle in Rammelsbach Arbeiten an einer Gasleitung durchgeführt. Beim sogenannten durchschießen der Gasleitung wurde von den beiden Arbeitern eine Starkstromleitung getroffen, was zu einer Stichflamme führte. Der 32-jährige und der 57 - jährige erlitten hierbei Verbrennungen und mussten beide mit Rettungshubschraubern in die BGU nach Ludwigshafen verbracht werden. Es besteht keine Lebensgefahr. Durch den Vorfall kam es im Bereich Rammelsbach sowie im Stadtgebiet Kusel zu Stromausfällen

