Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: A6/Wattenheim, Lkw-Fahrer mit 2,7 Promille unterwegs

Wattenheim (ots)

In der Nacht zu Montag fuhr ein Sattelzug ohne jegliche Beleuchtung von der Raststätte Wattenheim auf die A6 in Richtung Saarbrücken auf. Ein nachfolgender Lkw-Fahrer erkannte die gefährliche Situation, überholte das unbeleuchtete Fahrzeug und versuchte dieses mit eingeschalteter Warnblinkanlage anzuhalten. Nachdem beide Fahrzeuge auf dem Seitenstreifen anhielten, rollte der Sattelzug auf das Heck des vor ihm stehenden Lkw auf. Während der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten der Autobahnpolizei Kaiserslautern in der Atemluft des Unfallverursachers starken Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,7 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, der Führerschein des 43 jährigen Sattelzugfahrers aus Osteuropa wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiautobahnstation Kaiserslautern



Telefon: 0631 3534-0

www.pastkaiserslautern@polizei.rlp.de" class="uri-ext outbound">www.pastkaiserslautern@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell