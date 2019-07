Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 12-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Sonntagnachmittag wurde ein 12-jähriger Radfahrer in der Speyerstraße bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Junge befuhr mit zwei ihm nachfolgenden Gleichaltrigen einen Verbindungsweg zwischen verschiedenen Anwesen und missachtete beim Einfahren in die Speyerstraße den Vorrang eines dort fahrenden Mitsubishi. Bei dem Zusammenstoß kam er zu Fall und erlitt leichte Abschürfungen am Schienbein, klagte jedoch nicht über Schmerzen. An dem PKW entstand geringer Sachschaden, das Fahrrad blieb unbeschädigt.

