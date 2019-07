Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Spendensammlerin mit betrügerischer Absicht

Steinbach (Donnersbergkreis) (ots)

Aufmerksame Bürger meldeten am Samstagmittag eine ihnen verdächtig erscheinende Spendensammlerin in Steinbach. Die Dame gab an, Spenden für einen Zirkus zu sammeln. Schließlich stellte sich durch eine polizeiliche Kontrolle heraus, dass die Dame vielmehr den Zirkus als Vorwand nutzte um in betrügerischer Weise Geld zu erlangen. Auf die Dame kommt nun ein Strafverfahren wegen Betrugs zu.

Sollte die Dame auch mit Ihnen in Kontakt getreten sein nehmen sie unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 Kontakt mit der Polizeiinspektion Rockenhausen auf.

