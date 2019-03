Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Stromverteilerkasten angefahren und abgehauen

Polizei sucht Zeugen

Erbach (ots)

Nachdem in der Nacht zum Montag (10.-11.3) ein Stromverteilerkasten bei einem Unfall erheblich beschädigt wurde, sucht die Polizei den Unfallverursacher sowie Zeugen. Der Schaden am Verteilerkasten ist mindestens 3000 Euro hoch. Der Unfall ereignete sich in der Carl-Benz-Straße/ Ecke Rudolf-Diesel-Straße. Das gesuchte Auto muss nach der ersten Spurenauswertung einen erheblichen Frontschaden haben. Auch fehlt der rechte Außenspiegel. Die Polizei sucht in erster Linie einen hellblauen älteren Wagen des Herstellers Renault.

Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann oder Angaben machen kann, wo ein unfallbeschädigter Renault abgestellt ist, meldet sich bitte bei der Polizeistation Erbach unter der Rufnummer 06062 / 9530.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Kobus

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell