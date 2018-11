POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Ehrang

Trier-Ehrang (ots) - Trier-Ehrang. Am 26.11.2018, zwischen 12:30 und 17:00 Uhr, wurde ein in der Quinter Straße am rechten Fahrbahnrand abgestellter Pkw, Opel Vectra, von einem vorbeifahrenden Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Dort konnten Teile eines silbernen Spiegelgehäuses sichergestellt werden. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich, Tel. 06502/91570, Email: pischweich@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schweich

Ansprechpartnerin: Andrea Raach-Pütsch



Telefon: 06502/9157-0

www.polizei.rlp.de/pischweich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell