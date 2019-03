Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim-Jugenheim: Auto im Gleisbett steckengeblieben

Kran zur Bergung nötig

Seeheim-Jugenheim (ots)

Ein Irrtum legte am frühen Sonntagmorgen (10.03.) die Straßenbahnverbindung von Seeheim-Jugenheim nach Alsbach-Hähnlein lahm. Gegen 01.30 Uhr geriet ein 81-jähriger Autofahrer versehentlich in das Gleisbett der Straßenbahnhaltestelle "Ludwigstraße" und blieb stecken. Erst eine Stunde später gelang es den Einsatzkräften, mit Hilfe eines Krans, das Fahrzeug zu bergen. Auch die Oberleitung musste kurzzeitig ausgeschaltet werden. Da die Strecke in dieser Zeit nur wenig befahren ist, kam es kaum zu Behinderungen. Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher und fertigten eine Ordnungswidrigkeitsanzeige.

