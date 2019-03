Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Grasellenbach-Wahlen: Diebstahl von Motorroller gescheitert

Grasellenbach (ots)

Wie am Freitag (8.3) bei der Polizei angezeigt wurde, haben Diebe am Donnerstag (7.3) versucht, ein Motorroller in der Nibelungenstraße, Höhe Bushaltestelle Tromm, zu stehlen. An dem Mokick ist durch den Diebstahlversuch ein Schaden von etwa 200 Euro entstanden. Die Diebe haben die Vordergabel verbogen. Darüber hinaus ist das Zündschloss beschädigt worden. Die Tat ereignete sich zwischen 18.30 Uhr und 19.50 Uhr. Wer Beobachtungen zu den Tätern gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei (DEG) in Wald-Michelbach. Telefon: 06207 / 94050.

