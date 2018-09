POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Osterode (ots) - Osterode, K 419, 10.09.18, gg. 09.45

OSTERODE / K 419 (US) Am Montag, gegen 09:45 Uhr, befuhr ein 83jähr. Einwohner aus Osterode die K 419 zwischen Schwiegershausen und Dorste, in Fahrtrichtung Dorste. Kurz vor Beginn der 70ziger Zone wollte ein entgegenkommender, unbekannter Verkehrsteilnehmer einen LKW überholen und fuhr dabei zu weit nach links. Aufgrund dessen prallte dieser anschließend im Begegnungsverkehr gegen den PKW des Geschädigten. Dadurch wurde die gesamte linke Fahrzeugseite zerkratzt und stellenweise eingedellt sowie der Außenspiegel komplett beschädigt. Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden i.H.v. 5000,-- Euro zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung der Unfallflucht geben können, insbesondere der Fahrer des LKW, sich unter der Tel. 05522/508-0 zu melden.

