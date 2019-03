Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Motorroller Peugeot (933-SCI) gestohlen

Erbach (ots)

Ein roter Motorroller der Marke Peugeot wurde zwischen Freitagabend (08.3) und Samstagmorgen (9.3) vor dem Wohnhaus in der Gebrüder-Grimm-Straße gestohlen. Diebe knackten in der Dunkelheit das Lenkradschloss und nahmen den Roller des Typs Speedfight 2LC mit. An dem Zweirad war zuletzt das blaue Versicherungskennzeichen 933-SCI für das aktuelle Jahr angebracht.

Wer Hinweise zu der Tat oder zu dem jetzigen Standort des Rollers geben kann, wendet sich bitte an die Polizei (DEG) in Erbach. Telefon: 06062 / 9530.

