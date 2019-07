Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus

Waldmohr (ots)

In den späten Abendstunden des 27.07.2019 verschafften sich gegen 23:30 Uhr bislang unbekannte Täter durch Aufbohren einer rückwärtig gelegenen Terrassentür Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Am Eichweiher" in Waldmohr. Vermutlich wurden die Täter bei der Tatausführung gestört. Nach jetzigem Kenntnisstand kam es zu keiner Wegnahme von Diebesgut. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer: 06381/919-0 oder Email pikusel@polizei.rlp.de entgegen.

