Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Weltkriegsgrananten bei Bauarbeiten gefunden

Kranichstein/Darmstadt (ots)

Bei Baggerarbeiten im Bereich des Bahnhofes Darmstadt-Kranichstein wurden heute Mittag, gegen 15 Uhr, mehrere Granaten aus dem 2. Weltkrieg gefunden. Sofort wurde der Bereich in Höhe der Eckhardwiesenstraße und der gesamte Bahnhof Kranichstein für den Zugverkehr gesperrt. Einsatzkräfte der Bundespolizei und des 1. Poliziereviers Darmstadt sicherten den Bereich bis zum Eintreffen des Kampfmittelräumdienstes ab. Nach Bergung der Granaten aus dem Gleisbereich brachten die Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes die Granaten an einem abgelegenen und sicheren Bereich des Bahnhofes. Dort wurden sie letztlich in einem zuvor ausgehobenen Erdloch gezielt und ohne Gefährdung von Anwohnern, um 17.05 Uhr, zur Detonation gebracht. Der Zugverkehr konnte unmittelbar danach wieder aufgenommen werden. Durch den Vorfall kam es im Zugverkehr zwischen Darmstadt und Aschaffenburg zu erheblichen Verspätungen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Pressesprecher

Ralf Ströher

Telefon: 069/130145 1010; Mobil: 0172/8118752

E-Mail: Ralf.Stroeher@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell