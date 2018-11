POL-PPWP: Aggressiver Ladendieb

Kaiserslautern (ots) - 20-Jähriger "verteidigt" gewaltsam den Besitz gestohlener Gegenstände. Am Samstagvormittag um die Mittagszeit entwendete der junge Mann in einem Supermarkt am Stiftsplatz Zigaretten, Feuerzeuge und mehrere Schokoladenriegel. Als eine Angestellte den Dieb stellte, versuchte er zu flüchten. Den Bemühungen der Angestellten den Ladendieb festzuhalten, widersetzte sich dieser durch Tritte und Schläge in ihre Richtung. Aufmerksam gewordene Passanten kamen der Kassiererin zu Hilfe und hielten den Beschuldigten bis zum Eintreffen der Polizei fest. Den Beamten ist der junge Mann bereits hinreichend bekannt. Ist er doch in der Vergangenheit schon mehrfach unter anderem auch wegen ähnlich rabiatem Auftreten aufgefallen. Nun erwartet ihn eine weitere Anzeige wegen räuberischem Diebstahl.

