Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Brand an einer Straßenlaterne

Lauterecken (ots)

Mehrere Personen entzünden gegen 01.15 Uhr in der Nacht zum Sonntag ein Plakat, an einer Straßenlaterne in der Nähe der Tankstellen. An der Straßenlaterne waren lediglich Rußspuren zu erkennen, allerdings wurde ein Plastikschild beschädigt, welches ebenfalls an der Laterne angebracht war. Die Polizei bittet um Hinweise auf Personen die zu der besagten Zeit dort gesehen wurden. Telefonnummer: 06382-9110

