Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim/ Maulburg: Mann hinterm Steuer eingeschlafen und von der Straße abgekommen - Polizei sucht Zeugin!

Freiburg (ots)

Glück im Unglück hatte am Dienstagmorgen, 25.06.2019, gegen 06.00 Uhr, ein 55 Jahre alter Mann, der mit seinem Audi A4 auf der B317 von Schopfheim kommend in Richtung Steinen unterwegs war. Auf Höhe von Maulburg will der Mann hinterm Steuer eingeschlafen sein und kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort stieß er mit einem größeren Verkehrszeichen zusammen. Auf der angrenzenden Wiese kam das Fahrzeug dann zum Stehen. Er wurde bei dem Unfall nicht verletzt, sein Fahrzeug musste später abgeschleppt werden. Von einer unbekannten Autofahrerin, die hinter ihm fuhr, wurde er direkt nach dem Unfall nach Hause gebracht. Diese Fahrzeugführerin wird nun als Zeugin gesucht. Sie wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) in Verbindung zu setzten.

