Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Baucontainer aufgebrochen und Maschinen im Wert von fast 10000 Euro entwendet - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Zwischen Montag, 24.06.2019, 17.00 Uhr, und Dienstag, 25.06.2019, 06.00 Uhr, wurde in zwei Baucontainer eingebrochen und mehrere Maschinen daraus entwendet. Die Container standen auf einem Parkplatz an der L126. Die Türen der Container wurden auf gewuchtet und nach bisherigen Erkenntnissen etwa zehn bis zwölf Hilti-Baumaschinen entwendet. Die dazu gehörigen Akkus und Ladegeräte wurden ebenfalls mitgenommen. Außerdem wurden eine Husqvarna-Motorflex sowie ein Bohrmeißel der Marke Würth gestohlen. Der Diebstahlsschaden dürfte sich nach vorläufiger Schätzung auf knapp 10.000 Euro belaufen. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Bereich gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

