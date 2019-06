Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Autofahrer streift 11-jähriges Kind auf Fahrrad und fährt weiter - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Mit leichten Verletzungen kam am Montag, 24.06.2019, gegen 17.15 Uhr, ein 11-jähriger Junge bei einem Fahrradsturz davon, der von einem unbekannten Autofahrer verursacht worden war. Der Junge befuhr mit seinem Mountainbike den Lettenweg aus Richtung Südstraße kommend in Richtung Ortskern Wyhlen, als ihm auf Höhe des Friedhofes ein Auto überholte. Dabei streifte das Fahrzeug den Lenker des Mountainbikes. Der Junge kam daraufhin in der angrenzenden Wiese zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Unter starkem Beschleunigen und Reifenquietschen soll der männliche Autofahrer seine Fahrt fortgesetzt haben und sich nicht um den 11-jährigen gekümmert haben. Bei dem Pkw mit Lörracher Zulassung handelt es sich möglicherweise um einen SUV der Mercedes M-Klasse in der Farbe braun/bronze. Der Pkw hatte des weiteren einen BVB-Aufkleber auf der Heckscheibe und gelb lackierte Bremssättel. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen bittet um Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeug (Kontakt 07624 9890-0).

