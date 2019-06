Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Mann auf dem Fahrrad von einem Unbekannten geschlagen

Freiburg (ots)

Nach Feierabend machte sich am Dienstag, 25.06.2019, gegen 22.20 Uhr, ein 31 Jahre alter Mann, von seinem Arbeitsplatz in der Nollingerstraße aus, mit seinem Fahrrad auf den Heimweg. Noch beim Überfahren des dortigen Parkplatzes kam eine männliche Person von hinten auf ihn zu und schlug dem Radler unvermittelt mit der Faust einmal gegen das rechte Ohr. Anschließend rannte die Person, die eher schlank und mit einem grauen Kapuzenpulli bekleidet war, in Richtung Oberrheinplatz davon. Der Radfahrer wurde bei dem Schlag leicht verletzt und musste vom DRK ins Krankenhaus verbracht werden.

