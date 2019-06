Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau: Autofahrerin übersieht Motorradfahrer

Freiburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Motorradfahrer kam es am Mittwochmorgen, 26.06.2019, gegen 05.00 Uhr, an der Kreuzung B317/ Bahnhofsstraße. Von Zell kommend befuhr die B317 ein 53 Jahre alter Mann mit seiner Suzuki in Richtung Todtnau. Von der Bahnhofsstraße beabsichtigte eine 19 Jahre alte Frau mit ihrem Fiat in die B317 einzubiegen. Hierbei übersah sie den Kradfahrer und es kam zum Zusammenstoß, woraufhin der 53-jährige stürzte und sich verletzte. Er wurde durch das DRK ins Krankenhaus verbracht. Die Fiat Fahrerin blieb unverletzt, an ihrem Auto entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. An der Suzuki entstand Schaden von rund 5000 Euro.

