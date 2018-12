POL-PDMY: Schwerer Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots) - Am Dienstagmorgen, gegen 09.15 Uhr, ereignete sich auf der Verlängerung der Rotweinstraße ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Pkw- Fahrer aus dem Kreis Euskirchen wollte, aus Richtung Dernau kommend, auf der Überführung der L 84 über die B 267 diese geradeaus in Richtung BAB 573 überqueren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines von links aus Richtung Tiefkreisel kommenden Fahrers eines VW- Kleinbusses und kollidierte mit diesem frontal. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw nach rechts in die Schutzplanke abgewiesen. Der Fahrer erlitt hierdurch schwere Verletzungen und wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Der Löschzug der Feuerwehr Ahrweiler konnte den Fahrer aus dem Fahrzeug herausschneiden und bergen. Anschließend wurde er, wie seine schwer verletzte Beifahrerin, nach der Erstversorgung durch Notarzt und Rettungsdienst ins Krankenhaus Bad Neuenahr verbracht. Der Fahrer des Klein-Busses erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. An den beiden Fahrzeugen entstanden Totalschäden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf ca. 25.000 EUR. Im Einsatz waren der Löschzug Ahrweiler mit 25 Kameraden, ein Notarzt und drei Rettungsteams.

