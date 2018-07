BPOLI S: Nach Leistungserschleichung - Betäubungsmittel und Messer aufgefunden

Stuttgart (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am Freitagabend (06.07.2018) gegen 19:15 Uhr im S-Bahnbereich des Stuttgarter Hauptbahnhofs eine 15-jährige Jugendliche kontrolliert, nachdem diese zuvor in einer S-Bahn der Linie S5 in Richtung Schwabstraße offenbar ohne gültiges Zugticket fuhr. Im Rahmen der Überprüfung stellten die Bundespolizisten fest, dass das Mädchen eine geringe Menge an mutmaßlichem Betäubungsmittel sowie ein Karambitmesser mit sich führte. Die Gegenstände stellten die eingesetzten Beamten anschließend sicher. Die 15-Jährige muss nun unter anderem mit einem Strafverfahren wegen Erschleichens von Leistungen rechnen.

