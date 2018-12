POL-PDMY: Versuchter Fahrzeugaufbruch

Mayen, Gerberstraße (ots) - In der Nacht vom 07. auf 08.12.2018, kam es zu einem versuchten Pkw-Aufbruch in einem geparkten VW-Passat. Bislang unbekannte Täter versuchten sich über eine Fahrzeugtür gewaltsam Zugang zum Fahrzeuginneren zu verschaffen. Hierbei wurde auch ein Spiegel des Pkw beschädigt. Es entstand ein Sachschaden, in Höhe von ca. 300.- EUR. Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

