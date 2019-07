Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Betrug durch angebliche Handwerker

Uslar (ots)

BODENFELDE (stüw.) Am Mittwoch, 17.07.2019, ist es in Bodenfelde, Lutherstraße, zu einem Betrug gekommen. Eine Anwohnerin wurde von zwei ihr nicht bekannten Männern aufgesucht, die sich als Handwerker ausgaben. Sie boten ihr an die Gehwegplatten auf ihrem Grundstück für einen zweistelligen Euro-Betrag zu reinigen. Darauf ließ sich die Geschädigte ein. Nach Ausführung der Arbeiten soll ein höherer Betrag von den beiden Männern gefordert worden sein. Die Geschädigte wurde dazu bewegt, einen vierstelligen Euro-Betrag auszuzahlen. Die angeblichen Handwerker nutzten vermutlich einen schwarzen Kombi oder Lieferwagen mit Cloppenburger -CLP- Kennzeichen. Zeugenhinweise erbittet das Polizeikommissariat Uslar unter der Rufnummer 05571/926000 oder die Polizeistation unter der Rufnummer 05572/4646.

