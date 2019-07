Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gemeinschädliche Sachbeschädigung durch Feuer

Uslar (ots)

USLAR (stüw.) Am Donnerstag, 18.07.2019, und am Freitag, 19.07.2019, kam es in Uslar aus bisher unbekannter Ursache zu Sachbeschädigungen durch Feuer. Am Donnerstag, zwischen 19.35 Uhr und 19.55 Uhr, geriet ein Müllbehälter im Bushäuschen am Busbahnhof, An der Eisenbahn, in Brand. Das Feuer ist selbständig erloschen. Die Glut wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Uslar abgelöscht. Am Freitag, zwischen 02.00 Uhr und 03.00 Uhr, geriet ein Müllbehälter in der Langen Straße in Brand. Das Feuer wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Uslar gelöscht. In unmittelbarer Nähe wurde ein weiterer brandbeschädigter Müllbehälter mit schwelenden Ascheresten festgestellt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 200,- Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeikommissariat Uslar unter der Rufnummer 05571/926000.

