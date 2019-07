Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Kiosk

Northeim (ots)

Northeim, Friedrich-Ebert-Wall - In der Nacht zum Donnerstag, 18.07.2019

NORTHEIM (fal) - In der Nacht zum Donnerstag sind Unbekannte in den Kiosk am Friedrich-Ebert-Wall eingebrochen. Es wurden Tabakwaren und Bargeld aus drei aufgebrochenen Geldspielautomaten im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Bei dem Einbruch entstand zudem an gewaltsam geöffneten Türen und den beschädigten Geldautomaten ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro.

Das 2. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Northeim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht zum Donnerstag an oder in der Nähe des Kioskes etwas Auffälliges beobachtet oder gehört haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05551-70050 mit der Northeimer Polizei in Verbindung zu setzen.

