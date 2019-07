Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Streifenwagen beschädigt

Northeim (ots)

Northeim, Medenheimer Straße - Mittwoch, 17.07.2019, zwischen 08.45 Uhr und 12.35 Uhr

NORTHEIM (fal) - Am Mittwoch zwischen 08.45 Uhr und 12.35 Uhr parkte ein Streifenwagen auf dem Parkstreifen der Medenheimer Straße in Höhe Klostergarten. In diesem Zeitraum warf ein Unbekannter mit einem Stein gegen die Windschutzscheibe des VW Busses. Die Scheibe wurde dabei beschädigt. Der Schaden beträgt ca. 400 Euro.

Die Northeimer Polizei hat ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die am Mittwochvormittag im Bereich der Einmündung Medenheimer Straße/Klostergarten etwas Auffälliges bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05551-70050 bei der Polizei zu melden.

