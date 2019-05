Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 11.05.2019, 14:40 Uhr - 17:10 Uhr Verkehrsunfallflucht, Zeughausgasse

Landau (ots)

Ein vermutlich silberner PKW war der Verursacher eines Unfalls in der Zeughausgasse in Landau. Dessen Fahrzeugführer beschädigte beim Ein/Ausparken einen vor ihm geparkten PKW an der hinteren Stoßstange. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Zeugen mögen sich bitte bei der Polizei Landau melden.

