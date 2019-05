Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Unfälle auf der B10 im Baustellenbereich

Gleich zu zwei Unfällen kam es am 11.05.2019 auf der B10 bei Landau im dortigen Baustellenbereich. Gegen 14:05 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall in Fahrtrichtung A65 aufgrund mangelnden Sicherheitsabstands. Hierbei kam es zu einem verkehrsbedingten Rückstau, da die Fahrbahn an dieser Stelle zurzeit nur einspurig befahrbar ist. Der Unfallverursacher konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass dieser auf den vorausfahrenden PKW auffuhr und es zum Zusammenstoß kam. Bei einem weiteren Unfall gegen 17:20 Uhr kam es in Fahrtrichtung Pirmasens im Baustellenbereich in Höhe Landau-Nussdorf zu einem Konflikt im Reißverschlussverfahren zwischen zwei PKW-Fahrern. Insgesamt entstand bei den beiden Unfällen Sachschaden in Höhe von circa 3100 Euro. Verletzt wurde niemand.

